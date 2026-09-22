FAN Mallorca Shopping cumple diez años como referente del turismo de compras entre islas

FAN Mallorca Shopping celebra su décimo aniversario consolidado como uno de los principales espacios comerciales de la isla y como un punto de encuentro también para visitantes procedentes de Menorca, Ibiza y Formentera. La gerente del centro comercial FAN Mallorca Shopping, Ana Iglesias, ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda', con motivo de la Semana del Turismo en Onda Cero. Iglesias ha destacado en Onda Cero que el centro busca ir más allá de la actividad comercial y convertirse en un espacio de ocio y encuentro para residentes y turistas.

Uno de los elementos que favorece la llegada de visitantes de otras islas es la presencia en FAN del único establecimiento de Primark de Baleares. Iglesias explica que son numerosos los residentes de Ibiza, Formentera y Menorca que se desplazan hasta Mallorca para realizar sus compras. Para facilitar estas visitas, el centro dispone además de taquillas gratuitas en las que los clientes pueden guardar sus maletas y pertenencias mientras recorren las instalaciones.

La gerente de FAN Mallorca señala que los hábitos de consumo han cambiado durante esta década y que el centro ha tratado de evolucionar con ellos. La oferta se complementa con actividades familiares, propuestas culturales y deportivas, iniciativas solidarias y conciertos para dar visibilidad a jóvenes artistas mallorquines. También se busca potenciar el producto local, con acciones vinculadas a la gastronomía y a los productos de Mallorca.

En cuanto al futuro, Iglesias sitúa entre las prioridades de FAN seguir escuchando las necesidades de sus clientes y generar nuevas experiencias. El aniversario coincide además con la celebración en Palma de un congreso nacional del sector de los centros comerciales, previsto para reunir a más de 1.400 profesionales. FAN Mallorca forma parte del programa del encuentro y acogerá el 2 de octubre una visita guiada a sus instalaciones.