“Estamos viviendo algo histórico”: la Federación Balear de Ciclismo celebra el triunfo de Enric Mas

El presidente de la Federación de Ciclismo de les Illes Balears, Toni Bauzá ha vivido desde Granada el desenlace de La Vuelta, donde ha podido felicitar personalmente a Enric Mas después de que el corredor del Movistar Team se proclamara vencedor de la ronda española. El presidente de la Federación Balear explica que la emoción se ha hecho notar durante estos días: “Se respira por todos lados, es espectacular lo que hemos vivido”.

Bauzá destaca especialmente la trayectoria del ciclista mallorquín, que ya había subido al podio de La Vuelta en tres ocasiones antes de conquistar finalmente la clasificación general. “Es un chico muy buena persona, un gran deportista, que no lo ha tenido nada fácil”, señala.

El presidente de la Federación Balear también ha desvelado que Enric Mas afrontaba las últimas horas de la carrera con confianza, aunque sin dar nada por hecho. El ciclista le trasladó que se encontraba fuerte y que, si no sucedía nada extraño, se veía con opciones de ganar, pero manteniendo la cautela porque, como recuerda Bauzá, “en ciclismo todo puede pasar”.

Para la Federación, el triunfo de Mas también representa el resultado de un largo camino. El ciclista mallorquín pasó por el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares y lleva muchos años federado. “Es un corredor que viene de abajo” y “se lo ha ganado a pulso”, subraya Bauzá.

El dirigente federativo considera, además, que este éxito puede situarse entre los grandes momentos de la historia del deporte balear. “Es el triunfo de todos, de todos los que hemos trabajado para el deporte balear y español”, afirma, reivindicando el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores, federaciones e instituciones.

El próximo reto de Enric Mas será el Mundial de ciclismo en Canadá. Bauzá confía en que llegue en un buen momento de forma y no descarta un nuevo éxito: “¿Por qué no? A ver si hacemos doblete”.

La Federación Balear y el Govern ya trabajan, además, en la preparación de un homenaje al ciclista mallorquín, que se celebrará cuando regrese a Mallorca después de su participación con la selección española en el Campeonato del Mundo.