Emergencias pide precaución ante el nuevo episodio de lluvias y tormentas que afectará a Baleares

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este miércoles para analizar y monitorizar las previsiones meteorológicas y valorar la evolución de la situación de cara a las próximas horas y días. La situación se mantendrá bajo vigilancia permanente y el nivel de las alertas de protección civil se irá adaptando en función de la evolución meteorológica, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Según las previsiones actuales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la jornada de este miércoles el frente llegará a Mallorca a partir del mediodía, aproximadamente a las 13.00 horas, y podría mantenerse activo hasta las últimas horas de la tarde, en torno a las 21.00 horas.

Posteriormente, a partir de la medianoche y durante la madrugada, se espera una nueva entrada de precipitaciones, con mayor intensidad y especial afectación en Eivissa y Formentera y, en menor medida, en Mallorca y Menorca.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Para este miércoles, Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias en el sur de Mallorca, que incluye las zonas de Palma, Andratx y Llucmajor, y el aviso amarillo por tormentas en esta misma zona. La previsión apunta a chubascos intensos que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En la Serra de Tramuntana, el interior de Mallorca y el Llevant se mantienen los avisos amarillos por lluvias y tormentas, mientras que la zona norte de Mallorca será, en principio, la menos afectada por este episodio. A lo largo del miércoles, la vaguada irá penetrando hacia el sur y formando una estructura más cerrada que llegaría durante la madrugada, con una primera oleada de precipitaciones intensas y tormentas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Según los modelos de predicción, una parte importante de estas precipitaciones podría producirse sobre el mar. Las zonas donde es más probable que se registren estas precipitaciones son Ibiza y Formentera y el canal de Mallorca. Las rachas de viento no se prevén tan intensas como las del episodio anterior, aunque puntualmente pueden producirse vientos fuertes, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Por este motivo, de cara al jueves, Aemet ha elevado el nivel de los avisos y prevé una jornada con mayor intensidad de las precipitaciones, especialmente en Eivissa y Formentera, que estarán en aviso naranja por lluvias y tormentas durante toda la jornada, con acumulaciones que podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en una hora. Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

En Mallorca y Menorca también se activará el aviso naranja por lluvias y tormentas de cara al jueves, aunque el nivel se rebajaría a amarillo a partir de las 08.00 horas. En estas islas, las precipitaciones podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, los vientos asociados a las tormentas han motivado la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte y nordeste de Mallorca y en Menorca, con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los dos metros de altura.

EMERGENCIAS MANTIENE ACTIVADAS LAS ALERTAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Ante las previsiones meteorológicas, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activadas las correspondientes alertas del Plan Meteobal. Se mantiene activada la alerta naranja por lluvias y tormentas (IG-1 del Plan Meteobal) en todas las islas, así como la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

Emergencias insiste en la necesidad de no confiarse ante este tipo de episodios, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma brusca y las precipitaciones intensas pueden provocar inundaciones puntuales, acumulaciones de agua e incidencias en la red viaria, torrentes y zonas de escorrentía. Por este motivo, se pide a la ciudadanía que siga las recomendaciones de autoprotección y que consulte siempre los canales oficiales antes de realizar desplazamientos.