BALANCE TRAS EL PASO DE ADAM POR BALEARES

Se elevan a 410 los incidentes causados por la dana Adam en Baleares

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 410 incidentes causados por la dana Adam en Baleares a lo largo de los últimos días.

Europa Press

Illes Balears |

Inundaciones en Calvià tras el paso de la última dana por Baleares
Inundaciones en Calvià tras el paso de la última dana por Baleares | Ajuntament de Calvià

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 410 incidentes causados por la dana Adam en Baleares a lo largo de los últimos días. De ellos, pasadas las 21.00 horas de este martes, 13 continúan abiertos, todos ellos en Eivissa y Formentera y relacionados con inundaciones en edificios, establecimientos o la vía pública.

En las Pitiusas continúa activado el Plan Inunbal en situación operativa dos, mientras que en Mallorca está en nivel cero. A lo largo del miércoles se volverá a valorar la situación, ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que este episodio de fuertes lluvias y tormentas está llegando a su final, todavía no ha acabado del todo y se mantiene la alerta amarilla en todas las islas.

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha visitado este martes los puntos más afectados por la dana de Eivissa.

Ha estado en Sant Josep, Platja d'en Bossa, Eivissa, Santa Eulària o la playa d'es Figueral, donde ha trasladado a las administraciones locales la voluntad del Govern de ayudarles y asesorarles "en todo lo que sea posible". Gárriz tiene previsto viajar a Formentera este miércoles para conocer de primera mano las afectaciones más graves que ha sufrido la pitiusa menor.

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