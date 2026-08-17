Dos menores hospitalizados en Mallorca e Ibiza por ahogamientos en piscinas

Los menores han tenido que ser trasladados, ambos en estado grave, a los hospitales de Son Espases y Can Misses respectivamente.

Un niño de cuatro años de nacionalidad británica ha sido hospitalizado en estado grave después de haber sufrido un ahogamiento en la piscina del Club Náutico del Port de Pollença.

Por otra parte, una niña de dos años y nacionalidad francesa ha sido hospitalizada también en estado grave después de haber sufrido un ahogamiento en la piscina de un hotel de Cala Tarida, en Ibiza.

Ambos han sido trasladados por el SAMU 061 tras realizarles los servicios de emergencias las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria.