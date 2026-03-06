Dos investigados por el derrumbe mortal de Manacor al descubrir que se hicieron obras sin licencia

La Policía Nacional investiga a dos personas como supuestos autores de un delito de homicidio imprudente a consecuencia del derrumbe mortal que se produjo en Manacor hace un mes tras haber descubierto que se hicieron obras en la vivienda sin licencia hace un año y que los escombros se almacenaron en la terraza, por lo que esto podría haber sido una de las razones por las que cayó el tejado.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a Europa Press, los investigados son los propietarios del inmueble, quienes alquilaban el piso a la familia de la víctima.

Se les ha tomado declaración, en calidad de investigados, a estas dos personas ya que, tras realizar las investigaciones pertinentes, los agentes de Policía Judicial y Policía Científica de la Comisaría de Manacor descubrieron, en coordinación con el Ayuntamiento del municipio y los bomberos, estas obras realizadas sin licencia hace aproximadamente un año.

Además, descubrieron que los escombros que resultaron de la obra se habían almacenado los escombros de la obra en la terraza del domicilio, sin haberse llegado a despojar de ellos en ningún momento.

Los agentes de la Policía Nacional ya han comunicado a la autoridad judicial todas las diligencias realizadas.

Cabe recordar que en el suceso falleció un joven de 18 años tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía. Su hermano, de 12 años, resultó herido.

El incidente consistió en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, cayó sobre el piso inferior afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.