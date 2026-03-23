Dos heridos graves en una explosión en el interior de un barco en el puerto de Palma

Dos personas han resultado heridas al registrarse una explosión en el interior de una embarcación que estaba amarrada en el puerto de Palma.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 11.00 horas de este lunes en el Varadero de Palma, en el camino de s'Escollera.

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, se ha producido una explosión en el interior de una embarcación que estaba amarrada en las instalaciones portuarias.

La principal hipótesis, aunque todavía no ha sido confirmada, es que la deflagración haya sido provocada por una fuga de gas.

Hasta allí se han desplazado los Bomberos y la Policía Local de Palma, que han sofocado el incendio derivado de la explosión y han ventilado la embarcación.

Los servicios sanitarios han atendido a las dos personas que han resultado heridas, que según las fuentes consultadas son trabajadores del barco.

Ambos han sido estabilizados y trasladados, uno al Hospital Universitario de Son Espases y otro a la Clínica Juaneda, con politraumatismos graves. Uno se encuentra en estado grave y el otro, menos grave.