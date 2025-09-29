Donan a Son Espases otro ECMO para los pacientes que necesitan respiración extracorpórea

Recordarán que casi dos años un paciente que estuvo a punto de morir por infección de COVID empezó a recaudar fondos para Son Espases tras pasar siete meses en la UCI del hospital. Entonces Larrick Ebanks vinos a contar su historia en los micrófonos de Onda Cero, cuando aún necesitaba muletas para moverse y seguía con su rehabilitación.

LarrickEbanks, un ciudadano británico que reside en Mallorca desde hace años, se embarcó en este nuevo proyecto solidario, junto a su familia. Su principal apoyo, Donna, hoy le acompaña para contar el resultado de muchos eventos benéficos que organizaron para recaudar fondos para y así poder comprar un nuevo aparatoECMO, el sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea, que salvó la vida de Larrick en plena pandemia de la COVID.

La familia de Larrick por fin ha conseguido donar el dinero al hospital de referencia de Baleares, HUSE, para que éste incorpore el nuevo equipo, tal y como explica hoy el doctor Raúl Arévalo, coordinador del equipo ECMO, que trató a Larrick en su momento. Arévalo reconoce que este tipo de donaciones al sistema público sanitario no son siempre fáciles y la colaboración del hospital ha sido clave.

LarrickEbanks se convirtió en el paciente que más tiempo ha estado conectado a un aparato ECMO, en concreto, 82 días sin poder respirar por si mismo, entubado y sedado. Ingresó en el Hospital Universitario de Son Espases en plena pandemia de la COVID-19 con síntomas graves de la infección. Poco después ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con lo que ha estado hospitalizado durante siete meses en el hospital de referencia de las islas. Ahora Ebanks también se ha convertido en el primer donante de recursos para un nuevo aparato ECMO que puede salvar a adultos y a muchos niños.

Los detalles del proyecto "Larrickproject" pueden encontrarse en las redes sociales como Facebook (TheLarrick ECMO Project) e Instagram (@larrickebanksofficial #thelarrickecmoproject), donde seguirán informando de sus próximos pasos, porque no descartan más acciones benéficas y solidarias, en beneficio de la sanidad pública balear.