Larrick y Donna, a punto de conseguir el dinero para un segundo ECMO en Son Espases

Larrick Ebanks, el paciente que más tiempo pasó conectado a un aparato de Oxigenación por Membrana Extracorpórea ECMO tras contagiarse de COVID-19, está a punto de conseguir su objetivo. Su fundación ha recaudado más de la mitad del dinero necesario, unos 70.000 euros, para comprar un segundo aparato ECMO para el hospital universitario de Son Espases y ahora organiza otro evento con fines solidarios para conseguirlo.

Ebanks pasó siete meses en la UCI del centro hospitalario en lo peor de la pandemia y la terapia por Oxigenación por Membrana Extracorpórea le salvó la vida, "aunque ha cambiado para siempre", según apunta él mismo en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero, junto a su hermana "y amiga" Donna Suarez.

Estos dos británicos, que siguen inmensamente agradecidos al personal sanitario de Son Espases, están convencidos de que "un segundo ECMO salvará muchas vidas", explica Donna emocionada ante el próximo evento con el que la fundación 'The Larrick ECMO Project' pretende completar la recaudación de fondos.

Por ello, hoy invitan a la audiencia a contribuir a su causa y asistir a "Un Evening Under The Stars", el evento solidario de este viernes, 19 de julio, donde seguirán recaudando fondos para su causa. Habrá música, arte, picoteo y mucha diversión en un evento que han organizado con mucho mimo de 19h a 23 horas en Villa Dalio, situada en Avenida Joan miró, 77 de Palma. Las entradas se pueden comprar a través de las redes sociales de "The Larrick ECMO Project" o directamente en Villa Dalia a partir de las 19h de este viernes.