La dana Adam deja 12 vuelos cancelados, 13 desvíos y varios retrasos en los aeropuertos de Baleares

Las lluvias y tormentas este lunes han provocado 12 cancelaciones, 13 desvíos de vuelos y decenas de retrasos en los aeropuertos de Baleares.

Según los datos facilitados por Aena, en el aeropuerto de Eivissa, hasta las 16.00 horas, el mal tiempo ha obligado a desviar un vuelo y a cancelar otros cinco. De estos, tres correspondían a vuelos con Palma afectados por la meteorología adversa y dos con Alicante.

En el aeropuerto de Palma se han desviado 12 vuelos y ha habido diez vuelos cancelados. Además, acumula decenas de retrasos desde este mediodía.

Por último, en el aeropuerto de Menorca se ha cancelado un vuelo con Palma también debido a las condiciones adversas en la capital balear.

Enaire ha informado en redes sociales que las condiciones de meteorología adversa en todo el litoral mediterráneo y Baleares, provocadas por la dana Adam, están ocasionando regulaciones del tráfico aéreo por seguridad.