Condenados cinco jóvenes por agredir sexualmente en grupo a dos menores en Mallorca, aunque no entrarán en prisión

Todos los acusados han reconocido su implicación en los hechos y cuatro de ellos han sido condenados a cuatro años de prisión cada uno, dos por cada agresión sexual. Al quinto, al que solo se le imputaba un delito, se le ha impuesto una pena de dos años de cárcel, según han confirmado fuentes judiciales.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, pedía que fueran condenados a una suma de unos 90 años de cárcel. Las penas se han visto rebajadas al concurrir las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron en 2019, y de reparación del daño, ya que los acusados han consignado 70.000 euros en concepto de indemnización antes de la vista de este lunes.

En cualquier caso, la Sala ha accedido a suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que ninguno de los cinco condenados, a los que no les constaban antecedentes, entrarán en prisión. Sí que se les ha impuesto una orden de alejamiento respecto de las víctimas y la realización de un curso de educación sexual.

Según el relato del Ministerio Público, los hechos sucedieron la madrugada del 30 de noviembre en una localidad de Mallorca. Varios de los acusados, junto a un menor, acudieron a un local de ocio nocturno en el que se encontraban las víctimas, quienes entonces tenían 15 y 16 años.

En un momento dado en el que las menores paseaban con uno de los acusados y el mencionado menor aparecieron otros de los encausados a bordo de un coche. Aunque las chicas no quisieron subir, las forzaron a ello. A una de ellas la metieron en el maletero a la fuerza.

Las llevaron en el vehículo hasta una zona aislada. A una de las menores la bajaron y la sometieron a tocamientos y agresiones. Uno de los jóvenes, además, la violó. La otra menor, a la que no dejaron bajar del turismo, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y, aunque trataron de violarla, logró zafarse. Luego regresaron a una zona en la que se encontraban varios jóvenes más. Dos de ellos manosearon las partes íntimas de una de las chicas a la fuerza.