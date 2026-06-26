La comunidad venezolana en Baleares organiza una recaudación de fondos para los afectados por los terremotos

La Asociación de Venezolanos en Baleares Venbalears ha organizado una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de ayudar económicamente a los afectados por los terremotos de este jueves, que han dejado ya cientos de muertos y miles de heridos.

La campaña, que la entidad ha difundido en sus redes sociales, pretende recaudar dinero para comprar medicamentos, material médico, alimentos e insumos básicos. Todo este material, ha indicado la asociación, se entregará de forma directa en los centros hospitalarios y de atención médica de la capital venezolana, Caracas, muchos de los cuales se encuentra "colapsados".

De la gestión de los fondos se hará cargo la entidad y de la compra y entrega del materia, una persona de su "absoluta confianza". Venbaleares se ha comprometido a publicar los comprobantes de ingresos, facturas de compras y evidencias de entrega para garantizar total transparencia.

"Sabemos que la distancia no nos separa cuando se trata de ayudar a nuestra gente. Hoy, más que nunca, Venezuela necesita de nuestra solidaridad", ha subrayado la asociación. La entidad, por otra parte, ha organizado una oración por los fallecidos, los heridos y sus seres queridos. El acto religioso ha tenido lugar a las 20.00 horas de este jueves en la iglesia de Sant Francesc, en Palma.