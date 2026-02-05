La Comisión Europea tendrá en cuenta la opinión de Baleares en la estrategia de zonas costeras

El comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, ha afirmado este jueves en Palma que la Comisión Europea tendrá en cuenta la opinión de Baleares y del resto de territorios interesados en la elaboración de estrategias de zonas costeras y zonas insulares. Así se ha expresado este jueves antes de participar en Es Baluard en la primera Conferencia sobre Pesca, Insularidad y Cogestión.

El comisario ha celebrado la oportunidad de, en el marco de la redacción de estas estrategias, poder recoger las opiniones de las partes interesadas, las opiniones de los isleños y las opiniones de las personas de las comunidades costeras.

Los comentarios que reciba de su visita, ha resaltado, "son más que valiosos" y ha apuntado que le interesan especialmente. "Estas estrategias analizarán en profundidad las especificidades y los desafíos de estas áreas y propondrán medidas para abordar dichos desafíos. La elaboración de estas estrategias se llevará a cabo de manera muy inclusiva", ha reiterado.

En relación a la cogestión de las áreas marinas protegidas, Kadis ha explicado que está ampliamente aceptado que cuando los actores locales participan y respaldan las medidas de conservación, estas medidas son mucho más eficaces y positivas. Su intención, ha añadido, es recopilar casos de cogestión existosos de cogestión en toda la Unión Europea y presentarlos como historias de éxito. "Sin duda el caso de Mallorca formará parte de esta presentación", ha afirmado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, por su parte, ha trasladado al comisario europeo la necesidad de que la insularidad sea tenida en cuenta como criterio en el futuro reglamento o mecanismo europeo de ayudas a la pesca de la Comisión Europea. En este sentido, ha remarcado que la insularidad condiciona claramente la actividad pesquera en los costes, en el acceso a los servicios o en la dependencia de suministros.

La líder del Ejecutivo autonómico ha defendido la apuesta del Govern por la cogestión pesquera, un modelo que "supone escuchar y contar con los pescadores, reconocer su conocimiento y hacerlos partícipes de las decisiones que afectan a su día a día". Prohens ha reiterado que el Govern continuará al lado del sector pesquero, defendiendo y trasladando sus reivindicaciones tanto ante el Gobierno de España como en Europa.

Costas Kadis acudirá este jueves a la presentación sobre la gestión la Reserva Marina del Llevant de Mallorca y realizará una visita a una embarcación de seguimiento de reservas marinas. Por la tarde, asistirá a un coloquio sobre cogestión pesquera. La visita de Costas Kadis concluirá este viernes con un recorrido por la lonja de pescadores de Palma de Mallorca. Seguidamente, realizará una visita al Mercado de Pere Garau.