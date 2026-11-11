Comercios de Palma amanecen vandalizados y algunos piquetes increpan a trabajadores

Varios comercios del centro de Palma que permanecen abiertos este miércoles, cuando hay convocada huelga general por la vivienda y los salarios dignos, han sufrido ataques y actos vandálicos y algunos trabajadores han sido increpados por los piquetes.

La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que varios establecimientos del centro han amanecido con pegamento y silicona en las persianas y cerradura y con carteles de 'huelga general, comercio cerrado'.

La patronal del comercio ha condenado los incidentes comunicados y ha explicado que los establecimientos afectados, al llegar a sus locales han encontrado pegamento en la parte inferior de las persianas metálicas, lo que les ha impedido abrir con normalidad.

Pimeco ha reiterado su respeto al derecho de huelga y de manifestación y ha defendido que los comerciantes que hayan decidido abrir puedan hacerlo con normalidad.

La asociación ha condenado cualquier actuación deliberada para impedir la apertura de un negocio. Para el pequeño y mediano comercio, un cierre forzado supone perder horas de venta y puede añadir gastos de reparación, han explicado.

La patronal del comercio ha pedido al Ayuntamiento de Palma y a la Delegación del Gobierno que esclarezcan lo ocurrido y garanticen que los comercios puedan desarrollar su actividad con normalidad durante la jornada.

Al mismo tiempo, han animado a los establecimientos afectados a documentar los daños, ponerlos en conocimiento de la Policía y comunicar la incidencia para poder trasladar a las autoridades el alcance de lo sucedido.