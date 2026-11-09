CCOO exigirá en la huelga general un mejor reparto de beneficios empresariales a gobiernos y patronales

Así lo ha destacado en una rueda de prensa donde ha augurado que la protesta será "histórica" porque será la primera vez en la historia de la democracia que vaya "a la ofensiva". Según ha indicado, las huelgas generales se suelen convocar cuando se recortan derechos, pero el motivo de esta será que las medidas "son insuficientes".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha sostenido que los trabajadores "comparten" los motivos de la huelga, pero que teme que los sectores más precarios no la secunden por no poderse permitir perder un día de sueldo.

En este sentido, ha afirmado que la participación sería cercana al 100 por ciento, de no ser por los sectores más precarios y por unos servicios mínimos "abusivos". Por ello, ha avisado de que el porcentaje variará mucho precisamente por los servicios mínimos decretados.