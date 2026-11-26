La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha indicado que resulta "desconcertante" la rapidez de la escora del buque 'Med Emre', ya que "se dio la vuelta en menos de una hora, no hubo tiempo apenas de colocarse el chaleco y traje de inmersión y saltar al agua".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión de seguimiento que se ha celebrado en el Centro de Coordinación de Salvamento de València, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, Carlos Cuerpo.

El buque 'Med Emre' ha naufragado pasada la medianoche a unas 25 millas de Eivissa, cuando transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. El siniestro ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

Respecto a las causas del siniestro, Delgado ha destacado que el buque tiene "un buen historial", "no es un buque antiguo" y que, de hecho, "pasó una inspección este año en Italia sin deficiencias". "Es desconcertante, incluso para los propios tripulantes con los que hemos podido hablar, una escora tan rápida. Estamos hablando de un buque que se dio la vuelta en menos de una hora, que no hubo tiempo apenas de colocarse el chaleco y traje de inmersión y saltar al agua", ha descrito.

Así, ha explicado que, "de momento, no parece que exista un fallo estructural, porque si fuera así observaríamos mayor contaminación y tenemos imágenes aéreas del casco a la vista y no presenta fallos estructurales aparentemente". No obstante, ha apuntado que "un equipo de buzos se desplazará desde Cartagena para llevar a cabo tareas de inspección del casco y estructura del buque". La parte del barco que permanece bajo el agua "quizás nos pueda dar pistas acerca de lo que ha podido ocurrir".

Además, ha explicado que "la tripulación se va a someter a entrevistas y declaraciones ante la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, Aéreos y Ferroviarios, que por supuesto entrevistará a los supervivientes para que den a conocer sus impresiones de lo que pudo ocurrir".

En este sentido, ha detallado que el capitán de la embarcación naufragada, junto a otros tres tripulantes, se encuentra a bordo del buque mercante, al que se le evacuó en el momento del rescate. Este buque mercante actualmente se dirige a Cartagena, donde va a desembarcar a los cuatro tripulantes que permanecen a bordo, "entre ellos el capitán del buque, que por supuesto quedará a disposición de la autoridad independiente y de las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y se le tomará declaración", ha detallado.

EL RESCATE

Según ha relatado la capitana marítima, alrededor de las 22.30 horas de la noche, Salvamento Marítimo le comunicó la llamada de alerta de socorro que había emitido el barco, "indicando que presentaba una fuerte escora, inclinación sobre su costado estribor, súbita, y que procedían a solicitar ayuda porque el buque aparentemente se estaba hundiendo". Salvamento Marítimo desvió buques mercantes a la zona para atender la emergencia, así como el helicóptero con base en Valencia.

Cuando llegaron los medios, encontraron que el buque "afloraba poco sobre el agua, es decir, que aparentemente se estaba terminando de hundir", y los tripulantes llevaban puestos chalecos salvavidas y trajes de inmersión. "Al ver el helicóptero de Salvamento, saltaron ya al agua y desde allí fueron rescatados", explicado.

Delgado ha detallado que seis de los tripulantes fueron rescataros por un buque mercante que se encontraba en la zona, siete de ellos fueron trasladados a Eivissa y los restantes fueron trasladados a Valencia, hasta sumar 17 tripulantes divididos en tres grupos, "algunos con heridas punzantes y fracturas abiertas pero con pronóstico favorable y el resto presentaban signos de hipotermia, pero en general se encontraban bien". Finalmente, uno de los tripulantes rescatados a bordo del buque mercante falleció y fue trasladado a Eivissa.

Así, en total, han sido recogidos del aeropuerto de Manises seis tripulantes del buque. De ellos, dos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova, uno por hipotermia y ha sido dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca y permanece ingresado.

Respecto a los seis tripulantes del buque naufragado que fueron trasladados a hospitales de Valencia, según la última actualización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), permanecen ingresados tres: dos en el Hospital de Manises y el que estaba ingresado en el Hospital Arnau de Vilanova ha sido trasladado a un hospital privado por la mutua laboral de la empresa.

CAPITANÍA MARÍTIMA DE VALENCIA DETECTA UNA MANCHA

Capitanía Marítima de Valencia ha señalado este jueves que se ha detectado una mancha de extensión "mínima" de 2,6 millas de residuos oleosos del buque 'Med Emre', naufragado a unas 20 millas al noroeste de Ibiza, pero ha recalcado que los tanques de combustible "permanecen intactos".

Así lo ha explicado la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, después de la reunión de seguimiento que se ha celebrado en el Centro de Coordinación de Salvamento de València, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por suplencia, Carlos Cuerpo.

El buque 'Med Emre' ha naufragado pasada la medianoche a 25 millas de Ibiza, cuando transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. El siniestro ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

"Creemos a la vista de la contaminación presente que esta no ha evolucionado", ha dicho Delgado, quien ha añadido que la extensión de este material "oleoso irisado" es "mínima" y que los tanques de carga y de combustible permanecen "intactos".

No obstante, ha señalado que están vigilando la progresión de la mancha, aunque entienden que se trata de una "contaminación puntual, probablemente derivada de residuos oleosos que permanecen a bordo del buque". Capitanía Marítima ha dado tres horas al armador del buque para presentar un plan de qué hacer con el barco, si vaciar la carga o remolcarlo primero. Por tanto, a lo largo de esta tarde el armador deberá presentar el plan y Capitanía Marítima aprobarlo.

En estos momentos permanece en la zona el buque remolcador de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, que está monitorizando la mancha para vigilar su progresión.