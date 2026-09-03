HISTORIA Y TURISMO

Can Sales de Palma acoge este jueves la presentación del libro de actas del congreso internacional sobre Ramon Llull

La AETIB impulsa la recopilación de las actas y ponencias del congreso Ramón Llull, celebrado el año pasado, en un libro que se presenta este jueves, a partir de las 19.00 horas en Can Sales.

Redacción

Mallorca |

Ramon LLull
Ramon LLull | Internet

El doctor Rafel Ramis, director del Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat de la UIB, coordina esta publicación que reúne 49 artículos de especialistas internacionales. El libro, titulado “Espais de Ramon Llull: Context, pensament i projecció”, ofrece un análisis profundo de la dimensión literaria, simbólica, cultural y teológica de la obra del pensador mallorquín.

Con esta edición, se busca no solo ampliar y profundizar en las intervenciones del congreso, sino también preservar el legado de aquellas jornadas y trazar una “cartografía” completa del fenómeno luliano, desde sus orígenes en el siglo XIII hasta su influencia en la actualidad.

Así lo traslada la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears AETIB, que recuerda que el congreso y el libro son financiados también con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible. El volumen incluye además, como anexo, un recuerdo a las actividades culturales organizadas entre septiembre y noviembre de 2025 por la Dirección General de Cultura del Govern balear, con conciertos y obras escultóricas en homenaje a Ramón Llull.

La presentación tendrá lugar este jueves, 3 de septiembre, a partir de las 19 horas en Can Sales, en un acto abierto al público interesado en la figura de uno de los autores medievales más universales y vigentes de nuestras islas.

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