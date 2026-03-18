El campo balear avisa de que el aumento del carburante se trasladará a los precios en menos de un mes

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El encarecimiento energético presiona al sector agrario balear en un contexto de incertidumbre internacional por la Guerra en Oriente Medio, por lo que la industria advierte de que la subida del carburante empezará a afectar a los precios en menos de un mes.

Así lo han expresado este miércoles los representantes de las principales organizaciones agrarias de Baleares tras la reunión con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en Palma, para analizar el impacto del conflicto bélico.

Un encuentro que ha concluido con el compromiso del Ejecutivo Autonómico de activar una línea de ayudas directas al sector, donde no lleguen las subvenciones estatales y europeas, aunque de momento se está a la espera del paquete de medidas que planteará el Gobierno central el viernes en el Consejo de Ministros, tal y como pidió ayer en los micrófonos de Onda Cero Mallorca la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias Illes Baleares, Jerónima Bonafé.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como el encarecimiento de los costes de producción, especialmente en energía y transporte, así como las dificultades derivadas de la inestabilidad de los mercados internacionales, según han explicado Sebastià Ordines, secretario general de Unió de Pagesos, y Xisco Salvà, director de ASAJA Balears.

El presidente de la Federación Balear de la Cofradía de Pescadores, Domingo Bonnín, también ha estado presente en la reunión con el Govern. Los pescadores han trasladado su preocupación por el incremento del precio lo que podría repercutir directamente en la rentabilidad del sector y en el abastecimiento de alimentos.