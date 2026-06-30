Cabrera confirma una población estable de delfines mulares con 82 ejemplares identificados

Hasta 82 delfines mulares se han identificado en aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, según un estudio acústico elaborado por la Asociación Tursiops, de la mano de la Fundación Preservation, que se ha presentado este martes en Palma. La investigación se ha llevado a cabo desde 2023 hasta 2026, a través de una red de seis hidrófonos, que ha permitido evaluar más de 213.000 archivos de audio.

De todos los delfines identificados, 58 fueron escuchados en más de una ocasión y 12 de ellos todos los meses, lo que apunta a una presencia estable de parte de la población en las islas. Sa Foradada, en el norte del archipiélago de Cabrera, es la zona con mayor concentración de detecciones, según ha explicado el director científico de Tursiops, Txema Brotons.

Además, ningún silbido de los delfines de Cabrera coincide con el catálogo de Ibiza y Formentera, lo que confirma la separación entre subpoblaciones. "La abundancia estimada de delfines en Cabrera ronda la veintena", ha asegurado Brotons.

Según el estudio, no se ha hallado ninguna relación directa entre el nivel de ruido derivado de las embarcaciones y la presencia de delfines, aunque "en verano es la época en la que se detectan menos animales, por, posiblemente, la falta de comida", según ha defendido el director científico de la Asociación Tursiops.

Desde la asociación también alertan de que Baleares es un hábitat critico para la supervivencia de la especie, por los ruidos, contaminación y el flujo de embarcaciones en el mar. Además, piden una mayor protección de la zona del parque de Cabrera.