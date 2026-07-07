Los Bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio en Mercapalma

El incendio de un camión en Mercapalma ha sido controlado este lunes, pero los diferentes efectivos de bomberos continúan trabajando con las labores de extinción, que se prevé que se alarguen durante las próximas horas.

Desde Bomberos de Palma han informado que el fuego ha sido controlado pasadas las 18.00 horas. El incendio ha afectado algunas casetas del poblado de Son Banya y sobre las 20.00 horas ha prendido una viga de madera, cuyas llamas han sido rápidamente sofocadas por los efectivos.

Así, debido a la cantidad de basura en la zona, se prevé que las tareas de extinción se prolonguen durante esta noche para refrescar completamente la zona afectada.

Hasta Mercapalma se ha desplazado el SAMU 061, que ha atendido a una persona con ansiedad y ha permanecido en el lugar a disposición de la población que pudiera verse afectada.

Fuentes de la Policía Local de Palma han explicado a Europa Press que tras afectar las llamas al solar contiguo se ha dado aviso a todas las unidades de los Bomberos de Palma y se han unido a las tareas de extinción Bomberos de Mallorca de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor, así como el helicóptero Milana. También se han unido medios de Aena y el Ibanat.

La situación ha obligado igualmente a cortar al tráfico la carretera vieja de Llucmajor hacia Son Banya, donde se ha recomendado a moradores que desalojen preventivamente la zona hasta que acaben las tareas de extinción.

El aviso del siniestro se ha recibido alrededor de las 15.24 horas de este lunes, cuando se ha dado la voz de alarma de que un camión ha ardido en Mercapalma afectando también otros cinco vehículos pesados, todos de una misma empresa. De momento, se desconocen las causas del incendio.

El humo generado, visible desde la distancia, ha obligado a confinar algunas viviendas y a recomendar a los moradores que no salgan de los inmuebles a no ser que se dé orden de evacuar.

Fuentes de Aena han informado a Europa Press que el aeropuerto ha activado el plan de autoprotección y también ha colaborado en la extinción del incendio con varias dotaciones de su servicio de extinción de incendios.

A pesar de la cercanía del incendio, en el exterior de la instalación, la operativa no se ha visto afectada por el incendio y el humo.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzà, ha señalado que los bomberos siguen en la zona realizando tareas de refresco y ha confirmado, según los contactos con Aena, que ningún vuelo se ha visto afectado.

También se ha desplazado hasta el lugar el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, para seguir las tareas de extinción que llevan a cabo los efectivos desplegados.

Los efectivos de los Bomberos de Mallorca se han retirado sobre las 18.15 horas.