Baleares vuelve a reclamar al Gobierno frenar la ruta con Argelia y activar Frontex tras recibir en el último año y medio más de 11.000 migrantes a bordo de más de 600 pateras

La vicepresidenta Antonia Maria Estarellas ha pedido que el Gobierno reconozca esa ruta migratoria con Argelia, alegando que hace una década llegaban poco más de una treintena de estas embarcaciones y ahora son centenares las que llegan cada año de forma irregular a las costas del archipiélago, con un crecimiento del 17% respecto al 2025.

Ante la reunión que la presidenta del Govern, Marga Prohens, mantendrá este miércoles en Palma con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de reunirse con el Rey Felipe VI, y ante la previsión de que la política migratoria sea uno de los temas a tratar, el Govern ha dado cuenta de las cifras acerca de la llegada de personas en patera a las costas de Baleares.

Solo este año, cuando todavía no ha finalizado el mes de julio, ya han llegado 3.734 personas en 205 embarcaciones. Mientras Mallorca ha registrado este año 519 llegadas en 29 pateras -a las que hay que sumar las 1.175 personas llegadas a Cabrera- y Eivissa ha recibido 183 personas en 10 embarcaciones, Formentera concentra la mayor presión migratoria, con 1.857 personas llegadas en 118 pateras.

"Formentera se ha convertido en una de las primeras líneas de la frontera exterior de la Unión Europea", ha incidido la vicepresidenta, quien ha reclamado que el Estado tenga en cuenta no solo el volumen de llegadas, sino también su impacto sobre cada territorio. De cara al encuentro entre los presidentes del Govern y del Gobierno, ha deseado que "las palabras vacías se traduzcan en hechos" y que Sánchez se comprometa a adoptar medidas para frenar los flujos migratorios.

Por otra parte, el Gobierno ha iniciado los trámites para trasladar a tres menores migrantes no acompañados de Melilla a Baleares. Una decisión que el Govern, como en ocasiones anteriores, recurrirá ante los tribunales para tratar de frenar los traslados. La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, pide a la ministra del ramo, Sira Rego, que sea "coherente con sus palabras", tras afirmar, según ha recordado la consellera, "que no tenía sentido" que Baleares asumiese más llegadas dado el número de menores no acompañados que acoge ya.

A estos tres menores hay que sumarle cuatro que llegaron unos meses atrás procedentes de Canarias, de los cuales al menos dos ya han cumplido la mayoría de edad y han dejado de estar tutelados por los consells insulares, y un quinto, también del archipiélago, cuyo caso está siendo estudiado por los tribunales. La Abogacía de Baleares recurrió a principios de julio la propuesta de reubicación, pero la justicia desestimó sus pretensiones. El siguiente paso, la propuesta de traslado definitivo, que es el estadio en el que se encuentra el caso en la actualidad, también ha sido objeto de recurso por parte de la administración autonómica.

La consellera ha considerado que esta política de traslados, que lleva en marcha más de un año, se está llevando a cabo de manera "irresponsable". "Hay menores que han sido trasladados aunque no querían porque ya tenían arraigo en la comunidad autónoma de procedencia", ha afirmado, y ha recordado por último que las islas acogen actualmente a 880 menores no acompañados, doblando la capacidad de acogida del territorio entre todos los consells insulares, competentes en la materia, cifrada en 431 menores.