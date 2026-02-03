Baleares supera los 15,7 millones de turistas internacionales en 2025

Baleares cerró 2025 con 15,7 millones de turistas internacionales, un 2,63% más que el año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por mercados emisores, Alemania se mantuvo como el principal país de origen, con 4,9 millones de visitantes, aunque con un descenso del 1,82%. Le siguió el Reino Unido, con 3,5 millones y una caída del 0,45%. Francia, en cambio, registró un fuerte crecimiento: 1,2 millones de turistas, un 15,4% más.

El gasto turístico también aumentó. Los visitantes internacionales dejaron en el archipiélago más de 21.000 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento interanual del 5,16%. El gasto medio por turista se situó en 1.340 euros (+2,46%) y el gasto medio diario subió a 214 euros (+5,26%), con una duración media del viaje de 6,28 días (-2,66%).

A nivel nacional, España alcanzó en 2025 máximos históricos tanto en llegadas como en ingresos: 96,8 millones de turistas internacionales (+3,2%) y 134.712 millones de euros de gasto acumulado (+6,8%). En el reparto por comunidades, Cataluña lideró el gasto total, seguida de Canarias y Baleares, que elevó su facturación turística un 5,2% hasta 21.058 millones de euros.