Baleares recibe en la primera mitad del año 11,7 millones de turistas internacionales, un 2% más

Baleares ha recibido entre enero y agosto de este año un total de 11,7 millones de turistas internacionales, un 2% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de Movimientos Turísticos de Fronteras difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en agosto, el archipiélago ha recibido a 2,59 millones de viajeros internacionales, un 2,56% más que en el octavo mes del año pasado. Los datos del INE indican igualmente que Baleares fue el destino principal de los turistas, con el 21,2% del total.

GASTO TURÍSTICO

Baleares fue también la Comunidad Autónoma con mayor peso en el gasto de los turistas en agosto, con el 22,8% del gasto total. Así, éste fue de 4.065 millones de euros, un 4,17% más que el año anterior, y el gasto medio por turista alcanzó los 1.566 euros en las Islas, un 1,57% más que en 2025.

En concreto, el gasto medio diario por turista fue de 243 euros en Baleares, un 10% más. Los viajes tuvieron una duración media de 6,44 días en las Islas, un -7,71% menos que en el mismo periodo del año anterior.