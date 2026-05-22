Baleares pide al Supremo la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes

El Govern pedirá al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes mientras que resuelve el recurso contencioso-administrativo que tiene previsto interponer próximamente.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, en la que se ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial.

El Govern, como ha venido sosteniendo desde que se aprobó el real decreto que habilita la regularización, ha argumentado que la medida no contó con el consenso de las comunidades autónomas, debate parlamentario o valoración del impacto presupuestario.