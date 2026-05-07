Baleares pide "un protocolo específico para los archipiélagos" en crisis como la del hantavirus

La consellera de Salud, Manuela García, ha manifestado que es necesario que se diseñe "un protocolo específico para los archipiélagos" en crisis como la del hantavirus ya que "en una archipiélago todo cuesta más y todo tiene que estar muy bien estructurado".
"Meterlo en una ambulancia es fácil", pero el dispositivo de atención a un paciente incluye otros aspectos de traslado a las islas, ha indicado durante su intervención en el 'Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press' celebrado este jueves en Madrid, en el que ha explicado que, precisamente, participó "hace poco" en un ejercicio anual de seguridad marítima, en el que hizo esta apreciación a representantes del Ministerio de Sanidad.
García ha subrayado, no obstante, que "hay que mandar un mensaje de tranquilidad" ya que, "para que haya una epidemia, hacen falta tres cosas que este virus no tiene". Así, ha citado "un periodo de incubación largo y asintomático", que se transmita "fácilmente de persona a persona" y una alta letalidad.
De cualquier forma, y destacando que la primera reunión a nivel técnico con las comunidades autónomas se produjo "anteayer", ha subrayado que esta gestión es "una sorpresa, como todo lo de este Gobierno". "Sí van a hacer cuarentena, pero luego no van a hacer cuarentena", ha ejemplificado para mostrar su rechazo al abordaje de esta crisis, ante lo que ha pedido "hacer las cosas con tranquilidad, con rigor científico" y "teniendo un plan".
"Esto no es el coronavirus, ahí no lo conocíamos", ha continuado, tras lo que ha manifestado que "este virus se conoce". "La situación hay que regularla", hay que "actuar de manera coherente y siguiendo las indicaciones de Salud Pública", ha enfatizado, para agregar que el Ministerio de Sanidad ha mostrado "incapacidad". "No sé si hay maldad, pero sí exceso de falta de pensar y sentarse con tranquilidad", ha finalizado.