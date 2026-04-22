Baleares lidera el precio del alquiler en España con 1.676 euros al mes, un 39% más que la media nacional

Baleares se consolida como la comunidad más cara de España para alquilar una vivienda, con un precio medio de 1.676 euros mensuales, por delante de Barcelona con 1.644 euros y Madrid con 1.606, según el Barómetro del Alquiler del primer trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. La cifra supone un 39% más que la media nacional, fijada en 1.205 euros, y confirma que la tendencia al alza persiste en el archipiélago a pesar de que el ritmo de subida se desacelera a nivel estatal, del 7,2% del año anterior al 5,1% actual.

A la presión de precios se suma la escasez de oferta y una demanda desbocada: en Baleares hay 147 personas interesadas por cada vivienda disponible en un periodo de diez días, muy por encima del umbral de equilibrio que el propio Observatorio fija en 15 contactos. En el conjunto de España, la oferta de alquiler seguirá cayendo un 2,1% este año, con 14.391 viviendas menos que en 2025, y el informe advierte de que la disponibilidad "todavía no ha alcanzado un punto de estabilización". El estudio señala además que la declaración de zonas tensionadas sigue condicionando el mercado, y que en los territorios donde se han iniciado los trámites para declararlas se observa ya una caída de la oferta por la incertidumbre jurídica percibida por los propietarios.