Baleares destinará dinero del ITS a vivienda y eliminará los impuestos en la compra a menores de 36 años

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este martes un nuevo paquete de medidas fiscales para eliminar los impuestos autonómicos a los jóvenes de menos de 36 años en la compra de su primera vivienda y cambios en la ley para destinar a la emergencia habitacional recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Lo ha hecho en su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, en el marco de un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la emergencia habitacional. Entre otras medidas, se incluyen la eliminación del Impuesto de Transmisiones y el de Actos Jurídicos Documentados y la rebaja a la mitad de estos gravámenes de los 36 a los 40 años.

Al mismo tiempo, se prevé la bonificación al 50 por ciento a los menores de 36 años y personas con discapacidad del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los créditos hipotecarios. Prohens, al mismo tiempo, ha anunciado una nueva deducción autonómica en el IRPF para cuentas de ahorro joven para compra de primera vivienda.

"Frente a aquellas propuestas que han fracasado donde se han aplicado, frente aquellas propuestas que no van a la raíz del problema y solo pretenden cargar la responsabilidad y la inacción de la administración sobre las espaldas de los pequeños propietarios de estas Islas, generando miedo y causando el efecto contrario al prometido, con la retirada de pisos de alquiler, la paralización de firmas de contrato y el consecuente incremento de los precios para aquellos que buscan una vivienda, este Govern lleva tres años tomando medidas, para poner vivienda asequible para la gente de aquí y para dar ayudas y facilidades a los jóvenes de las Islas", ha reivindicado.

La presidenta ha anunciado que se cambiará la ley para destinar a políticas de vivienda recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), anuncio que ha levantado los aplausos en la bancada de la izquierda.

En materia de vivienda, Prohens ha anunciado igualmente una promoción de 80 viviendas para profesionales sanitarios en Eivissa y 40 viviendas para docentes desplazados a Formentera.

Prohens ha avanzado que el Govern también trabaja en un nuevo Plan Estratégico de Vivienda de las Islas 'HabitaIB 4+4', un plan que incorpora 50 medidas aprobadas y todas las actuaciones en ejecución desde 2023 y 50 nuevas medidas propuestas para ejecutar entre 2027 y 2031, con el objetivo de llegar a 87.000 ciudadanos y con un impacto previsto de 3.000 millones de euros.

Este plan se presentará antes de que acabe el año y contempla nuevas promociones de vivienda pública; ayudas a la promoción de vivienda protegida; ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para destinar como alquiler asequible para residentes con al menos cinco años de residencia en las Islas; un registro de solares sin edificar; un registro de edificios inacabados u obsoletos para su reconversión en vivienda.

También ha anunciado un plan piloto de viviendas para personas mayores en situación de exclusión residencia.

La presidenta ha anunciado igualmente la ampliación de 30 a 45 millones de euros los fondos previsto por los avales públicos de la Nueva Hipoteca Joven. En esta línea, se van a ampliar los recursos destinados a las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda a menores de 40 años para que llegue a más personas.

También en materia fiscal, Prohens ha anunciado un aumento al 75 por ciento la bonificación en el Impuesto de Sucesiones en aquellas herencias entre hermanos o de tíos a sobrinos, en aquellos casos donde el causante no tenga descendencia directa.