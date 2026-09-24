Baleares anota en el segundo trimestre 3,4 millones de pernoctaciones de viajeros residentes en España, un 6,09% más

Según los mismos datos, entre abril y junio fueron 911.554 los viajeros residentes en España que eligieron el archipiélago como destino, el 1,9% del total, y un 19,9% más que el año pasado. Entre enero y junio, las Islas han registrado 5,1 millones de pernoctaciones de residentes (+2,18%) y 1,3 millones de viajeros (+8,64%). El gasto de los turistas nacionales en Baleares se elevó en el segundo trimestre hasta los 405 millones de euros, un 17,02% más.

En términos generales, los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Paralelamente, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,5% interanual, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros.

El gasto en los viajes con destino nacional aumentó un 5,5% hasta los 10.547,2 millones de euros, con la partida de alojamiento como principal desembolso (27,3% del total y un alza del 6,5%). Por comunidades de destino, los gastos medios diarios más elevados se registraron en las Islas Baleares(117 euros), la Comunidad de Madrid (116 euros) y Canarias (115 euros).