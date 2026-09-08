ALERTA METEOROLÓGICA

Baleares activa la alerta naranja ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas

La decisión se ha adoptado en la reunión que el Comité Técnico Asesor (CTA) del Plan Meteobal ha mantenido la mañana de este martes ante la previsible llegada de fenómenos meteorológicos adversos.

Europa Press

Palma |

Baleares activa la alerta naranja ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas
Baleares activa la alerta naranja ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas | CAIB

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha decidido activar la alerta naranja en todo Baleares ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas.

También se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el archipiélago, por fuertes rachas de viento en Mallorca y Menorca y por rissaga en Menorca, según ha informado el 112.

"Se presenta un día complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el Meteobal: lluvias, tormentas, vientos, fenómenos costeros y puede que alguna rissaga en Menorca", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Eduardo Parga, en declaraciones a los medios de comunicación.

Parga ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante una jornada complicada, principalmente a partir del mediodía, y en la que se celebrarán diversas reuniones de seguimiento. "Que no se confíen, el día puede comenzar soleado pero cambiar de forma repentina, con tormentas y rachas de viento muy potentes con problemas de circulación y marítimos", ha incidido.

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