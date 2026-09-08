Baleares activa la alerta naranja ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha decidido activar la alerta naranja en todo Baleares ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas.

También se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el archipiélago, por fuertes rachas de viento en Mallorca y Menorca y por rissaga en Menorca, según ha informado el 112.

"Se presenta un día complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el Meteobal: lluvias, tormentas, vientos, fenómenos costeros y puede que alguna rissaga en Menorca", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Eduardo Parga, en declaraciones a los medios de comunicación.

Parga ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante una jornada complicada, principalmente a partir del mediodía, y en la que se celebrarán diversas reuniones de seguimiento. "Que no se confíen, el día puede comenzar soleado pero cambiar de forma repentina, con tormentas y rachas de viento muy potentes con problemas de circulación y marítimos", ha incidido.