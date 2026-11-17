Así lo ha explicado este martes en declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, en las que ha acusado al Govern de Marga Prohens de "recortar derechos lingüísticos".

Durante su intervención, Armengol ha agradecido la labor de normalización lingüística de la OCB y ha expresado su acuerdo al "100 por ciento" con sus planteamientos para extender al máximo el uso y conocimiento del catalán, con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a emplearlo tanto en la administración estatal como en la autonómica.

En este sentido, ha reivindicado los avances logrados durante la última legislatura, de los que ha destacado la reforma del reglamento del Congreso que incorporó el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja, una medida que, ha definido, "acerca la institución a la ciudadanía".

Armengol ha criticado al PP por plantear la supresión de este derecho. "Nosotros no obligamos, es evidente que ningún diputado del PP ha hablado catalán, euskera ni gallego en sus intervenciones, pero que no nos quiten el derecho a quienes queremos hablar en otra lengua", ha subrayado, a lo que ha añadido que los 'populares' "siempre están en fase de recortar".

Asimismo, ha reprochado al PP que se pusiera en contacto con los gobiernos europeos de derechas para frenar la oficialidad del catalán en la Unión Europea. "Nunca podré entender cuando uno va en contra de su propio patrimonio, de su propia historia y de su propia forma de ser. La lengua es el alma de un pueblo", ha afirmado.

La candidata ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Congreso con las distintas academias de la lengua para las traducciones parlamentarias, aunque ha reconocido que queda "mucho camino por avanzar" en ámbitos como el consumo, la vida cotidiana y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el ámbito audiovisual y digital, ha abogado por seguir impulsando la presencia de la lengua catalana y ha apostado por la llegada del canal de televisión 2cat a Baleares. "Estoy convencida de que con gobiernos progresistas, tanto en España, como en Baleares a partir del mes de mayo de 2027, será posible un avance enorme en términos lingüísticos, todo lo contrario supondrá un retroceso", ha insistido.

Por su parte, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha explicado que esta es la primera reunión con los candidatos de Baleares a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y ha detallado que los compromisos con la lengua que promueve la entidad buscan avanzar en el reconocimiento del plurilingüismo por parte del Estado en áreas como la administración de justicia, los medios audiovisuales y los derechos de los consumidores.

Llabrés ha valorado positivamente los pasos dados en la legislatura que ahora concluye y, respecto al uso parlamentario de las lenguas cooficiales, ha indicado que se trata de "un hito trascendental en 200 años de parlamentarismo español".

Asimismo, ha hecho hincapié en la recuperación del Boletín Oficial del Estado (BOE) en catalán; en la ley del derecho de defensa de 2024, que permite el uso de la lengua preferente en instituciones como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, y en el impulso a la oficialidad del catalán en la UE.

Finalmente, ha señalado que la proposición de ley de garantía del plurilingüismo, cuya tramitación decayó tras la disolución de las Cortes, debería servir como "punto de partida" nada más constituirse el nuevo Congreso.