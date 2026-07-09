Antoni Riera: "Las empresas deben incorporar la sostenibilidad de forma efectiva en su estrategia"

El director técnico de Impulsa Balears, Antoni Riera, ha defendido este jueves en Onda Cero Mallorca la necesidad de que las empresas incorporen la sostenibilidad de forma efectiva en su estrategia. Lo ha hecho con motivo de la celebración en Palma del 'Meeting Liderazgo con Propósito, Empresa y Sostenibilidad', un foro orientado a reflexionar sobre cómo el tejido empresarial puede generar valor e impacto positivo.

Riera ha explicado que el encuentro ha servido para presentar herramientas que permitan a las empresas trasladar los principios de sostenibilidad a decisiones concretas, mediante indicadores que faciliten medir y evaluar su impacto. En este sentido, ha insistido en que "todo aquello que no se mide no genera impacto" y ha subrayado la importancia de evitar que la sostenibilidad se convierta en una simple etiqueta.

Durante la entrevista, el director técnico de Impulsa Balears ha señalado que la sostenibilidad debe abordarse desde una perspectiva ambiental, social y económica. Además, ha recordado que Baleares afronta importantes retos vinculados a la transición turística, energética, digital o al acceso a materias primas, lo que hace necesario impulsar empresas capaces de compatibilizar la rentabilidad con el compromiso con el territorio.

Preguntado por el debate social en torno al modelo turístico y las recientes movilizaciones, Riera ha apelado al diálogo y al respeto entre todas las partes. También ha destacado que muchas empresas baleares ya desarrollan iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad, aunque ha defendido la necesidad de coordinar esos esfuerzos para lograr un mayor impacto colectivo.