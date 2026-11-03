Andratx apuesta en Londres por un turismo de todo el año y descarta la masificación

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha presentado en la World Travel Market (WTM) de Londres la apuesta del municipio por un turismo más diversificado, sostenible y repartido durante todo el año. En una entrevista a Onda Cero Mallorca, ha defendido que el destino no presenta “síntomas de masificación” y ha reivindicado el patrimonio, la cultura, el deporte y las fiestas tradicionales como ejes de su promoción ante el mercado británico.

“Nosotros somos un municipio que tiene mucha tradición, mucho patrimonio, mucha cultura, y ponemos en relieve todo lo que tenemos a lo largo de todo el año, no solo la parte estival”, ha explicado Gonzalvo.

El mensaje que Andratx lleva a Londres es que el visitante debe integrarse en la vida del municipio y cuidar su entorno. “Queremos que el turista se integre en nuestro día a día, como si fuera un segundo residente, pero al final se queda siendo un turista”, ha resumido la alcaldesa.

El Ayuntamiento promociona guías de snorkel, senderismo y kayak, junto con la oferta patrimonial y las fiestas tradicionales, como Sant Antoni y la Nit de l’Art. La intención, según Gonzalvo, es ofrecer alternativas tanto al turista deportivo como al familiar.

La estrategia continúa la línea de la campaña “Andratx ho és tot 365”, con la que el Consistorio ya reivindicó en Fitur un destino activo los doce meses del año.

Temporada “un poco rara”, pero positiva

Sobre el balance de la temporada 2026, la alcaldesa ha reconocido que el sector de la restauración ha percibido unos meses “un poco raros”, condicionados por factores externos como las guerras o el Mundial. Aun así, ha valorado el conjunto de forma positiva.

“En general, las expectativas han sido buenas. Ha sido una temporada buena, en la línea de las anteriores”, ha afirmado, teniendo en cuenta que Andratx dispone de una planta hotelera limitada y de un peso importante de la segunda residencia.

Gonzalvo ha insistido en que el objetivo municipal no es un crecimiento ilimitado, sino mantener la capacidad de carga del territorio y atraer demanda en meses distintos de julio y agosto.

Andratx recibe turistas de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. La alcaldesa ha destacado especialmente la evolución del mercado norteamericano, impulsada por los vuelos directos con las Islas.

“Cada vez hay más gente y, con el hecho de tener vuelos directos, ha sido un factor muy positivo”, ha señalado. Ha descrito al turista estadounidense como “tranquilo y familiar”, interesado en la playa, las excursiones y los conciertos.

De cara a la próxima temporada, el Ayuntamiento prevé reunirse con la planta hotelera para valorar los puntos fuertes y las carencias detectadas durante el verano. “El ayuntamiento solo no va a ninguna parte; se trata de un trabajo en equipo”, ha declarado Gonzalvo.