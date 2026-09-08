Los alumnos de Baleares se sitúan por debajo de la media española en Lectura, Matemáticas y Ciencias en el Informe PISA

Los alumnos de 15 años de Baleares han obtenido resultados por debajo de la media española del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos de las Islas obtienen 449 puntos en Matemáticas, frente a los 457 de la media nacional.

En resolución computacional de problemas, los resultados en el archipiélago se sitúan también por debajo de los nacionales (498), con 497 puntos.

Del mismo modo ocurre en las competencias en Lectura, con 441 puntos (451 en España), y en Ciencias, con 471 puntos en las Islas frente a los 477 del conjunto del país.

DATOS NACIONALES

Los alumnos españoles de 15 años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en 2025.

Según el informe, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura. En concreto, el estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

En Lectura, los estudiantes de España, con 451 puntos, están 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (459 puntos) y tienen 10 puntos menos que el promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

Los alumnos españoles ya obtuvieron su peor resultado de la historia en Matemáticas en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473, resultado que en 2025 ha caído hasta los 457 puntos, lo que supone 16 puntos menos.

En esta materia, la puntuación de España (457) está 6 puntos por debajo tanto del promedio de los países de la OCDE y del total de la Unión Europea, que en ambos casos ha sido de 463 puntos. España ha descendido casi 30 puntos en Matemáticas desde 2015 y se aleja del promedio de la OCDE, que está moderando su descenso.

En Ciencias los resultados de España en 2025 tampoco han sido buenos, ya que los estudiantes han sido evaluados con 477 puntos, lo que supone 8 puntos menos que en el Informe PISA 2022, cuando obtuvieron 485 puntos, y 6 puntos menos que en el Informe de 2018, en el que los españoles obtuvieron su resultado más bajo en Ciencias hasta esta edición con 483 puntos.

Los alumnos españoles también se encuentran por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en competencia científica. En concreto, están 4 puntos por debajo del total de la UE y 5 puntos del promedio de la OCDE. Desde el año 2015, España ha descendido 16 puntos en Ciencias y ha ampliado la distancia con la OCDE.