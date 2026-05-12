Alfonso Rodríguez alerta de que la plantilla de Extranjería no alcanza el 50% por los precios de la vivienda en Baleares

Este martes en 'Illes Balears en la Onda' nos ha acompañado el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, con el que hemos abordado diferentes asuntos de actualidad. Los elevados precios de la vivienda en Baleares han provocado que la plantilla de Extranjería no alcance el 50%, según Rodríguez, que ha reclamado al Govern balear que aplique medidas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación del precio del alquiler para frenar la escalada de precios en las islas. El delegado ha advertido de que el elevado coste de la vivienda está dificultando incluso la cobertura de plazas públicas en Baleares, ya que muchos funcionarios rechazan trasladarse a las islas por la imposibilidad de asumir los alquileres actuales. “No podemos dejar que el mercado lo arregle todo”, ha concluido.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha defendido en los micrófonos de Onda Cero la gestión del Gobierno central ante la actual crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus y ha asegurado que España ha actuado “de manera eficiente, científica y ejemplar”. Rodríguez ha destacado la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia para afrontar situaciones de riesgo sanitario y ha lanzado un mensaje de “tranquilidad, pero también de alerta”, subrayando que Baleares cuenta con protocolos preparados para responder ante posibles casos.

Durante la entrevista, el delegado también se ha referido al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Ejecutivo central. Rodríguez ha reconocido que los primeros días estuvieron marcados por una elevada afluencia en las oficinas municipales, aunque ha defendido que la situación “se está desarrollando con normalidad”. Además, ha criticado la reacción de varios ayuntamientos gobernados por el PP, a los que acusa de “exagerar” el impacto inicial del proceso, y ha insistido en la necesidad de sacar de la economía sumergida a personas que ya trabajan en sectores clave de las islas.

En materia migratoria, Alfonso Rodríguez ha confirmado que ya se han producido las primeras repatriaciones de menores argelinos desde Ibiza tras la reactivación de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia. Según ha explicado, estos retornos solo se llevan a cabo cuando existe una petición formal de las familias y tras un proceso “absolutamente garantista” supervisado por la Fiscalía de Menores y los servicios sociales. El delegado ha defendido además la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen para combatir las mafias que trafican con personas y evitar tragedias en el Mediterráneo.