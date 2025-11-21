Alerta por frío este fin de semana tras caer los primeros copos de nieve en Mallorca

Este viernes ha nevado en el Puig Major, en la Serra de Tramuntana, en Mallorca, tras una bajada intensa de las temperaturas. Según ha informado la Aemet a Onda Cero Mallorca, esta mañana se han llegado a acumular hasta 3 centímetros en el punto más alto de la isla.

La Aemet también ha activado diversos avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en todo el archipiélago. Emergencias 112 ha hecho lo propio con sus alertas. En el caso de Mallorca se decretará el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre la medianoche y el mediodía en el norte, el nordeste y la Serra de Tramuntana. Podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y hay posibilidad de que granice.

El aviso por oleaje afectará a toda la isla entre las 06.00 y las 00.00 horas, con olas de hasta tres metros de altura. El aviso por viento, por otra parte, estará en marcha en el mismo horario en el sur y la Serra de Tramuntana con rachas de hasta 70 km/h. Emergencias ha decretado la alerta amarilla por lluvias, tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros.

En Menorca, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 06.00 y las 12.00 y el naranja entre el mediodía y la medianoche. Las olas oscilarán entre los cuatro y cinco metros, pero podrían llegar hasta los nueve. En el interior de la isla estará activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros y la amarilla por lluvias, tormenrtas y fuertes vientos. En las Pitiusas, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros, y viento, con rachas de hasta 70 km/h. Emergencias ha decretado la alerta amarilla por vientos y oleaje.