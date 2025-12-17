La Policía cree que la caída desde un séptimo piso de un niño de diez años en Palma fue accidental

La Policía Nacional cree que la caída desde el séptimo piso de un edificio de Palma de un niño de diez años fue accidental. La investigación, aunque no está cerrada, apunta a que el menor se asomó a la ventana, se resbaló y cayó a la vía pública, han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes ya descartaron prácticamente desde el primer momento la intervención de terceras personas en los hechos. El menor sigue ingresado en el Hospital Universitario de Son Espases, donde seguía grave dentro aunque estable. Según la reconstrucción de los hechos, se habría precipitado desde un séptimo piso para después caer sobre un coche que estaba estacionado en la vía pública y más tarde acabar sobre la calzada.

Allí lo encontraron los agentes de la Policía Local de Palma que llegaron en un primer momento y que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar que después prosiguieron los sanitarios del SAMU 061.