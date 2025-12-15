SUCESOS

La Policía Local de Palma aclara que la niña que murió atropellada tenía 3 años

La Policía Local de Palma lamenta este error en la información inicial y ha pedido disculpas a la familia, a los medios de comunicación y a la ciudadanía por las posibles confusiones causadas.

La Policía Local de Palma ha confirmado este lunes que la niña que este domingo murió atropellada en el Coll de'n Rabassa tenía tres años y no siete como se había informado inicialmente.

Según han indicado en un comunicado, una vez verificada la documentación oficial, se ha confirmado que la niña tenía tres años cumplidos el pasado mes de noviembre.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar aproximadamente a las 12.10 horas del domingo, cuando un turismo que circulaba en la intersección de la calle de Caimari con la calle de Bailén desvió su trayectoria hacia la izquierda, invadiendo el margen donde se encontraban tres peatones.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció, mientras que la madre y la abuela sufrieron lesiones de diversa consideración.

La Policía Local de Palma ha lamentado este error en la información inicial y ha pedido disculpas a la familia, a los medios de comunicación y a la ciudadanía por las posibles confusiones causadas.

