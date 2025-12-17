Una militante del PSOE de Palma denuncia a Negueruela tras una discusión y Ferraz la evaluará por cuarta vez

Una militante de una agrupación local del PSOE de Palma presentó hace unos meses una denuncia interna contra el secretario general de la Agrupación Socialista de la capital balear, Iago Negueruela, tras una discusión "elevada de tono". La denuncia fue evaluada por tres instancias del partido a nivel insular y autonómico, tras lo que fue archivada al no encontrarse pruebas de hechos que fuesen constitutivos de una sanción o una falta.

Ahora, la perjudicada ha recurrido el archivo ante Ferraz, quien deberá analizar la denuncia interna por cuarta vez para determinar si la vuelve a archivar o si encuentra que los hechos sí merecen una sanción. Así lo han confirmado este miércoles el propio Negueruela y el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, a preguntas de los periodistas.

El pasado mes de julio 'Diario de Mallorca' informó de la interposición de la denuncia, posterior a la asamblea en la que Negueruela fue elegido secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, y este miércoles 'Última Hora' ha señalado que el caso había llegado a las instancias federales del partido.

Negueruela ha dicho estar "absolutamente tranquilo" y ha expresado su respeto y confianza en su partido. "Respeto los procesos internos", ha subrayado. "Creo que en democracia no vale todo y que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten", ha añadido.

A su parecer, la "novedad" es que la denuncia fue archivada y se ha limitado a decir que "los órganos de garantías se tienen que ir pronunciado como han hecho hasta ahora". El también portavoz del grupo socialista en el Parlament ha considerado que la acusación está "sacada de contexto".

Bonet, por su parte, ha enmarcado los hechos en "un conflicto entre militantes como los que han existido durante muchos años en todos los partidos" y que "por desgracia pasan mucho después de procesos internos complicados". La denuncia, ha explicado, pasó primero por la comisión de ética, después por la comisión ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca y por último por la comisión ejecutiva del PSIB.

La primera, tras recabar las versiones de las dos partes, desestimó la denuncia, relativa a "una discusión elevada de tono", al estimar que "no está demostrado nada de lo que se dice" en ella. Las dos siguientes hicieron lo propio al no haberse aportado nuevas pruebas.

"Tres instancias diferentes han estimado que no había sanción aplicable", ha apuntado. Preguntado por la posibilidad de que la denuncia fuese falsa, Bonet ha dicho que no se refiere a eso. "Pero los hechos no eran constitutivos de sanción o falta según nuestra normativa de conflictos entre militantes", ha apostillado.

Tras estos pasos, ha reconocido, la militante tenía derecho a recurrir a Ferraz y ahora deberá ser el partido a nivel federal quien dirima la cuestión. "Será Ferraz quien se deba pronunciar, no nosotros, cuando se resuelva el tema. Que tal vez ya está resuelto, pero como no se nos debe comunicar a nosotros sino a la parte afectada, tal vez sería ella quien lo debería explicar", ha manifestado.

El secretario de Organización del PSIB ha garantizado que se ha sido "extremadamente garantistas" en todo el proceso y que las dos partes afectadas han sido escuchadas y han tenido oportunidad de presentar las pruebas que han considerado pertinentes.