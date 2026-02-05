AFAPAM recibe el Premio Onda Cero Mallorca de Salud por su apoyo a familias con Alzheimer

Hoy ha sido el turno de AFAPAM, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca, que recibirá el Premio Onda Cero Mallorca de Salud que ha otorgado el Jurado de la XV edición de estos galardones. El reconocimiento, que se entregará el lunes, 16 de febrero en el Auditórium de Palma, destaca la labor de la asociación fundada en 2014 para apoyar a familiares de pacientes con Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria y la cognición.

Nos ha acompañado la presidenta de AFAPAM, Antonia Alarcón, que ha explicado la dureza de esta patología que entró en su vida con la enfermedad de su suegra. "Es una enfermedad dura porque la persona va perdiendo lo que es la actividad cognitiva (...), empieza con los cuatro olvidos o las cuatro repeticiones de las cosas y lo achacamos a la edad", cuenta Alarcón en el programa Más de uno Mallorca, a pocos días de la gala de entrega de los XV Premios Onda Cero Mallorca.

Alarcón comparte su experiencia personal con su suegra, que padeció Alzheimer durante 12 años, pero también su amor por las personas mayores: "Es muy triste, al principio pues lo vas sobrellevando, pero cuando ya ves que se olvida de cómo de comer, que no te reconoce, mentalmente no está," cuenta la presidenta de AFAPAM. Por ello, ahora más que nunca asociaciones como la que dirige ella son muy necesarias, en opinión de los especialistas, que ven en los familiares las otras víctimas de la enfermedad.

AFECTACIÓN EN BALEARES

En Baleares se diagnostican unos 800 nuevos casos de Alzheimer al año, afectando potencialmente a entre 5.000 y 10.000 personas en la región, según varias organizaciones como la Federación Balear de Alzheimer. Sin embargo, muchos casos no están diagnosticados y podrían alcanzar el 75% del total, dado que se trata de la causa más frecuente de demencia.

SERVICIOS Y RETOS

Por ello, desde su surgimiento hace algo más de una década, AFAPAM ofrece orientación práctica, terapias no farmacológicas como estimulación cognitiva y ejercicio físico, apoyo legal en trámites de dependencia y respiro para cuidadores exhaustos por el cuidado 24 horas. Sin embargo, la asociación atraviese momentos muy complicados por la falta de apoyos y financiación, según reconoce Antonia Alarcón.

El Premio Onda Cero Mallorca de la Salud es "un impulso" a la actividad de la asociación y busca su relanzamiento en un momento clave para la salud público en una sociedad envejecida y de cada vez mayor esperanza de edad. "Vamos a relanzarla, con lo cual vamos a hacer pues un estudio sobre la situación actual, organizar la carrera solidaria para recoger fondos y darle visibilidad al Alzheimer," asegura Alarcón, aunque sigue pidiendo más colaboración: "Intentaremos tocar la fibra de todas las autoridades e intentar que nos apoyen y que nos den visibilidad".

GALA DE LOS PREMIOS ONDA CERO MALLORCA

AFAPAM recogerá el Premio Onda Cero Mallorca 2026 de la Salud, una categoría que patrocina el Instituto de Fertilidad, el 16 de febrero en el auditorium de Palma. La gala será presentada por Elka Dimitrova y Agustín 'el Casta' y contará con la actuación musical de David de María, aunque habrá otras sorpresas que amenizarán la gala. Las entradas están disponibles en la página web del auditorium de Palma.