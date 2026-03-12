El aeropuerto de Palma supera el millón de pasajeros en febrero, un 3,1% menos

El aeropuerto de Palma ha cerrado febrero con 1,02 millones de pasajeros, lo que supone una disminución del 3,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. El tráfico nacional, según ha informado Aena, concentró el mayor número de viajeros con 573.504, un 3,2% menos que el año pasado. Por su parte, el tráfico internacional alcanzó los 450.719, cifra que representa un descenso del 2,9%.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó, entre despegues y aterrizajes, 8.829 vuelos, lo que supone una bajada del 4,2% respecto a febrero de 2025.

DATOS ACUMULADOS

Entre enero y febrero, un total de 1,9 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, un 3,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. Durante estos dos meses se atendieron 17.325 vuelos, lo que representa una disminución del 3,1% en comparación con el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTOS DEL GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de febrero de 2026 con 25,4 millones de pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 218.751 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en 2025; y transportaron 119.929 toneladas de mercancía, un 7,3% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta febrero de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 51,2 millones de pasajeros (un 3,5% más que en 2025); se registraron 439.945 movimientos de aeronaves (-1,3%); y se transportaron 235.805 toneladas de mercancía, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTOS DE AENA EN ESPAÑA

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado febrero con 20,5 millones de pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024 (teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto).

De ese porcentaje, un 0,5% (alrededor de 108.000 personas) corresponde al aumento de pasajeros que utilizaron la red de Aena tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, especialmente las rutas entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Sevilla; así como entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por las incidencias técnicas en la línea de alta velocidad.

Además, en el mes de febrero se gestionaron 175.332 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en febrero de 2025; cuando entre febrero de 2025 y febrero de 2024 crecieron un 6,9%. Por otro lado, se transportaron 108.238 toneladas de mercancía, un 9,1% más que en febrero del año pasado.