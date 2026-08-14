Auténticas joyas de la vela clásica surcan estos días la Bahía de Palma en la regata Illes Balears Classics

La Bahía de Palma vuelve a convertirse estos días en escenario de una de las grandes citas de la vela clásica. El Club de Mar Mallorca celebra la 31ª edición de Illes Balears Classics, una regata que reúne este año a 39 embarcaciones de distintas categorías y procedencias internacionales.

El director del Club de Mar, José Luis Arrom, ha explicado en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero Mallorca que, aunque se trata de una competición muy diferente a la Copa del Rey, mantiene intacto el espíritu competitivo.

"Son barcos muy delicados y difíciles de navegar. Los regatistas son competitivos y es una regata muy exigente." La principal particularidad de estas embarcaciones es que requieren una gran intervención de la tripulación. A diferencia de los barcos modernos, apenas cuentan con asistencia y las maniobras dependen en gran medida de la fuerza del viento y del trabajo manual. En las embarcaciones de mayor tamaño pueden llegar a navegar entre 15 y 18 tripulantes, todos perfectamente coordinados para afrontar las exigentes pruebas.

"Necesitas muchas manos y mucha fuerza para poder hacer las maniobras que haces en la regata", explica Arrom en los micrófonos de Onda Cero.

Pero más allá de la competición, Arrom ha puesto en valor el componente histórico y patrimonial de estos barcos, auténticas piezas de colección cuyo mantenimiento exige una importante inversión económica y una dedicación constante por parte de sus armadores.

"A los armadores les puede la pasión por estas embarcaciones. Las han cuidado, las han mimado y las han ajustado durante todo el año para poder disfrutarlas durante estos días."

La regata también pretende acercar la vela clásica al público general. El Club de Mar mantiene sus puertas abiertas y las embarcaciones pueden contemplarse en el puerto, especialmente a partir de media tarde, cuando regresan de las pruebas. De hecho, este viernes Club de Mar-Mallorca celebra una jornada de puertas abiertas para todo el público desde las 18.00 horas hasta las 20.00 horas, donde los asistentes podrán ver y disfrutar de estos barcos de época.

La celebración de Illes Balears Classics coincide además con la nueva etapa del Club de Mar Mallorca tras cinco años de obras. Arrom ha destacado que las instalaciones ya están plenamente operativas, con nuevos espacios gastronómicos y de ocio y una marina que, según ha explicado, se encuentra prácticamente llena.

La regata continuará durante este fin de semana y permitirá disfrutar en la Bahía de Palma de una estampa que combina competición, patrimonio marítimo y tradición náutica.