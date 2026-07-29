Rubén Catalá, nuevo fichaje para el ataque del Baleares

El delantero de 23 años y de 1’90 de altura, llega procedente del CD Castellón B. En la temporada 2025/26 disputó 32 partidos, en los que firmó 7 goles y 6 asistencias entre su etapa en el CD Alcoyano y el CD Castellón B.

Formado en la cantera del Levante UD, Catalá ha continuado su progresión pasando por clubes como el UD Montijo, el Sevilla C, o el FC La Unión Atlético, acumulando experiencia en categorías nacionales.

Según Marc Julià, director deportivo del Baleares, "Rubén es un delantero joven, con mucho potencial y ambición. Estamos convencidos de que nos aportará gol, trabajo y mucha energía en ataque". Desde el club han destacado que se trata de "un atacante con movilidad, capacidad para jugar en distintas posiciones del frente ofensivo y margen de crecimiento", y que su juventud, ambición y potencial "le convierten en una incorporación de presente y futuro" para el conjunto dirigido por Óscar Troya.