Arnau Tenas, nuevo portero del Mallorca

El guardameta catalán, de 25 años, llega cedido del Villarreal hasta final de temporada y se convierte en el séptimo fichaje del conjunto bermellón.

Arnau Tenas es ya el nuevo portero del Mallorca para la siguiente temporada en segunda división. El portero catalán, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, llega cedido por el Villarreal hasta final de temporada, y se ha incorporado directamente al stage del equipo en Marbella.

El guardameta catalán asegura que le "bastaron tres minutos de llamada" con Luis García para "tener claro" que quería recalar en el conjunto mallorquinista. Se ha mostrado "muy contento" de haber tomado la decisión y que es consciente de que "el equipo tiene que estar donde le corresponde, en Primera, e intentaré hacer todo lo posible y dar lo máximo de mí para que este club esté donde tiene que estar". También ha añadido que ya conocía a compañeros como Pablo Torre, Arnau Puigmal, Jan Virgili o Mateu Morey, con quien también había jugado en el Barça.