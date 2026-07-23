El mallorquín Baba Miller debutará con la selección española absoluta en la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar

El jugador palmesano, formado en la cantera del Bahía San Agustín y elegido recientemente por Los Ángeles Clippers en el puesto 36 del 'draft' de la NBA, se estrenará con el primer equipo del combinado nacional en los duelos ante Portugal y Grecia los próximos 28 y 31 de agosto tras dejar buenas actuaciones con España B el pasado verano.

Así lo ha anunciado el técnico español Chus Mateo, que contará también con Aday Mara, Santi Aldama, Sergio de Larrea y Hugo González. Hasta cinco jugadores de la NBA para el Mundial de Catar, sólo uno menos que los seis llamados por Sergio Scariolo para disputar el Eurobasket 2017, y que contaban con el también mallorquín Álex Abrines junto a los hermanos Gasol y Hernangómez y Ricky Rubio.

España sumó un total de 5 victorias y una única derrota en la primera fase de clasificación, y parte con ese balance para esta segunda fase, en el Grupo I, en el que, además de Portugal y Grecia, también se enfrentará ante Montenegro, Ucrania y Georgia.