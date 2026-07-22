El Mallorca incorpora a Álex Sala, cedido por el Lecce italiano hasta final de temporada
El centrocampista catalán llega cedido con opción de compra por el club italiano tras jugar una temporada en la Serie A.
Sala ya conoce la segunda división española, donde ya jugó con el Córdoba CF anotando 5 goles y 6 asistencias en 40 partidos. Ha pasado anteriormente por las filas del Girona FC, el CE Sabadell, el CE L'Hospitalet y también por las categorías inferiores del FC Barcelona, la UE Cornellà y la EF Gavà.