El CD Baleares presenta a sus nuevos fichajes Nofre Riera y Raúl caballero

El equipo ha presentado también su segunda equipación para la próxima temporada en las oficinas de ConectaBalear, en Manacor, donde también se ha oficializado la renovación del acuerdo de patrocinio entre ambas entidades por dos temporadas más.

En representación de la empresa de telecomunicaciones estuvo presente su CEO, Joan Miquel Durán, junto a los directivos del club Patrick Messow y Marc Julià.

Este último, sobre Nofre Riera, aseguró que "hace años que le seguimos. Es un jugador que nos aportará mucha fortaleza física, velocidad y llegada. Además, nos dará sacrificio, oficio y mucha calidad". El jugador, por su parte, ha afirmado sobre la siguiente campaña que "el objetivo es intentar ascender, pero para eso queda mucho. Hay muchos equipos con el mismo objetivo y tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Correr y competir es lo más importante en esta categoría".

El directivo también ha hablado sobre Raúl Caballero, de quien dice que es "un delantero muy completo. En las dos últimas temporadas ha marcado 24 goles y ha dado 8 asistencias. Tiene buen juego aéreo, un gran disparo y puede atacar el espacio o venir a recibir". El jugador ha asegurado que llega "con muchas ganas de empezar", y ha querido agradecer a la directiva y al cuerpo técnico la confianza: "Lo importante es trabajar desde el primer día y que el club consiga el objetivo".