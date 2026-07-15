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Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B, se marca como objetivo principal que sus jugadores puedan ascender al primer equipo

El exjugador bermellón, muy contento y orgulloso por su regreso al club, ha destacado en una entrevista el crecimiento de la entidad en los últimos años y se ha mostrado muy ambicioso de cara a esta nueva etapa.

Redacción

Palma |

Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B, se marca como objetivo principal que sus jugadores puedan ascender al primer equipo
Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B, se marca como objetivo principal que sus jugadores puedan ascender al primer equipo | RCD Mallorca

Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B, se marca como objetivo principal que sus jugadores puedan ascender al primer equipo

El exjugador bermellón, muy contento y orgulloso por su regreso al club, ha destacado en una entrevista el crecimiento de la entidad en los últimos años y se ha mostrado muy ambicioso de cara a esta nueva etapa.

"Lo que queremos es ser ambiciosos y no ponernos límites en la clasificación. Pero tenemos muy claro que nuestro objetivo es intentar que los jugadores puedan llegar al primer equipo; Y, dentro de lo que es el grupo y la clasificación, llegar lo más lejos posible", ha asegurado Martí, añadiendo que mantiene ya contacto con el entrenador del primer equipo Luis García en este sentido, y ha destacado su cercanía "como entrenador y persona".

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