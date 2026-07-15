Pep Lluís Martí, nuevo entrenador del Mallorca B, se marca como objetivo principal que sus jugadores puedan ascender al primer equipo

El exjugador bermellón, muy contento y orgulloso por su regreso al club, ha destacado en una entrevista el crecimiento de la entidad en los últimos años y se ha mostrado muy ambicioso de cara a esta nueva etapa.

"Lo que queremos es ser ambiciosos y no ponernos límites en la clasificación. Pero tenemos muy claro que nuestro objetivo es intentar que los jugadores puedan llegar al primer equipo; Y, dentro de lo que es el grupo y la clasificación, llegar lo más lejos posible", ha asegurado Martí, añadiendo que mantiene ya contacto con el entrenador del primer equipo Luis García en este sentido, y ha destacado su cercanía "como entrenador y persona".