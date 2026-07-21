El Mallorca presenta su tercera equipación para la nueva temporada, 'Essència'

Según ha explicado el club, se trata de una camiseta que "nace de la unión entre el Mediterráneo, el patrimonio de la isla y las personas que mantienen vivo su legado".

De color azul celeste, incorpora detalles en azul marino y un diseño puntillista en la zona del torso que, han explicado, "aporta personalidad a una equipación concebida para reflejar la esencia de Mallorca".

La campaña de lanzamiento pone el foco en "quienes conservan la identidad de la isla". Entre ellos se encuentra Jeroni, 'marger' desde los 16 años y representante de uno de los oficios más antiguos y emblemáticos de Mallorca: la construcción y conservación de la piedra seca, una técnica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Su historia ha servido de inspiración al club para "establecer un paralelismo entre colocar la primera piedra de un muro y construir un nuevo proyecto deportivo". La sesión fotográfica se desarrolló en la Iglesia de Biniamar, un enclave de piedra que "refuerza la conexión entre la nueva equipación y el patrimonio de Mallorca". En ella participaron los futbolistas Mateu Jaume y Arnau Puigmal.