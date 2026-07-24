Antoniu Roca se convierte en el sexto fichaje del Mallorca

El extremo derecho procedente del Espanyol ha firmado con el conjunto bermellón y llega como cedido con opción a compra por unos dos millones de euros.

Roca ya sabe lo que es estar a las órdenes de su nuevo entrenador Luis García, quien lo entrenó ya en el Espanyol en la temporada 2023/2024, disputando seis partidos en la categoría de plata, y de quien ha dicho "ha sido uno de los grandes motivos" para su llegada. Después de un periodo de falta de continuidad en el equipo perico, el atacante aterriza ahora en Mallorca "con muchas ganas y mucha ilusión" por devolver al equipo a primera división.

El jugador se ha definido como una persona "sencilla a la que le gusta mucho trabajar", y este viernes ha conocido a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, entre quienes ha dicho sentirse "muy acogido", antes de que la primera plantilla pusiera rumbo a Marbella para continuar con la pretemporada.