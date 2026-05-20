El Circuito de Carreras Ponle Freno vuelve a Palma

Un año más, Palma se suma a la carrera solidaria de Ponle Freno el próximo 30 de mayo.

El circuito de carreras solidarias Ponle Freno vuelve a hacer parada en Palma y ya calienta motores para reunir a cientos de participantes en una jornada deportiva con un claro objetivo: concienciar sobre la seguridad vial.

La cita tendrá lugar el próximo 30 de mayo, cuando las calles de la ciudad se llenarán de corredores que se unirán a esta iniciativa de Atresmedia impulsada junto a Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Bajo el lema de la solidaridad y la responsabilidad al volante, el evento invita a ciudadanos de todas las edades a formar parte de esta “marea solidaria”.

Hasta el 29 de mayo a las 16:00 horas están abiertas las inscripciones a través de la web oficial, ponlefreno.com, y así participar en una carrera que combina deporte, compromiso social y sensibilización.

Los inscritos podrán recoger su dorsal en el Centro Comercial Alcampo Mallorca en los siguientes horarios:

· Viernes 29 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas

· Sábado 30 de mayo, de 11:00 a 15:00 horas

Y, además de la recogida de dorsales, en el Centro Comercial Alcampo habrá algunas activaciones con motivo de la carrera.

Ponle Freno, junto a Fundación AXA, continúa así su labor de concienciación, promoviendo la seguridad vial a través de acciones que implican directamente a la ciudadanía.

Palma se prepara, una vez más, para correr por una buena causa.

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de Luanvi, Meliá Hotels International, Aliviam, Sobrassada de Mallorca y Centro Comercial Alcampo Mallorca.